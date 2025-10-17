В Свердловской области нельзя поставить на учет подержанную машину

Без техосмотра нельзя купить полис ОСАГО, а без этого ГИБДД не принимает документы на постановку машины на учет. Как сообщили ЕАН в компании «Экосмотр», данные после прохождения техосмотра не могут быть зарегистрированы, так как база ГИБДД недоступна.
«Конкретную дату исправления ошибки Госавтоинспекция пока не сообщает», — уточнили в компании.
В самой ГИБДД по Свердловской области заявили, что база ЕАИСТО им не принадлежит.
«Это вина разработчиков. Мы не можем влиять на работу этой системы», — прокомментировали в ведомстве.
Ситуация усугубляется тем, что с 1 сентября 2025 года вводится обязательный платеж в размере 500 рублей за внесение сведений в Единую автоматизированную систему МВД при оформлении каждой диагностической карты. Это очередная попытка МВД «очистить» рынок от фиктивных диагностических карт, и она обернулась масштабным коллапсом. Дело в тоом, что 15 октября МВД России «выкатило» обновление системы. В систему добавили новые реквизиты для оплаты госпошлины, привязанные к каждому пункту технического осмотра (ПТО).
«Теперь оплата должна быть произведена строго по реквизитам, привязанным к адресу ПТО. Если платеж сделан по старым реквизитам, данные не проходят», — рассказали ЕАН участники отрасли.
При этом у многих операторов эти реквизиты в системе отсутствуют. В результате оплатить госпошлину стало невозможно, а оформить диагностическую карту — тем более. Базы, по крайней мере в Свердловской области, при обращении к ним просто «подвисли». Операторы предупреждают, что пострадали не только свердловчане. Даже если база работает, то, как сообщает «Российская газета», операторам приходится вбивать 30-значный номер операции вручную. Любая ошибка в цифре — и система отклоняет платеж. Из-за отсутствия связи между базами банков и ЕАИСТО владельцы машин вынуждены оплачивать госпошлину повторно.
«Даже при официально оплаченной госпошлине получить диагностическую карту стало весьма непросто. Нередко платить приходится еще раз», — пишут водители Проблема коснулась и перевозчиков, которым диагностические карты требуются каждые полгода.
А если машина не прошла с первого раза и возвращается на повторный осмотр — госпошлину приходится платить заново. По стране ежедневно оформляется более 30 тысяч диагностических карт, и несколько тысяч из них сейчас зависли.