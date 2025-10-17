В Свердловской области нельзя поставить на учет подержанную машину

При этом у многих операторов эти реквизиты в системе отсутствуют. В результате оплатить госпошлину стало невозможно, а оформить диагностическую карту — тем более. Базы, по крайней мере в Свердловской области, при обращении к ним просто «подвисли». Операторы предупреждают, что пострадали не только свердловчане. Даже если база работает, то, как сообщает «Российская газета», операторам приходится вбивать 30-значный номер операции вручную. Любая ошибка в цифре — и система отклоняет платеж. Из-за отсутствия связи между базами банков и ЕАИСТО владельцы машин вынуждены оплачивать госпошлину повторно.