Станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 17 октября). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные. Летнее тепло постепенно уступает место настоящей осени — в страну приходит прохладная воздушная масса.

Источник: Vaib.Uz

Погода по Узбекистану.

Сегодня по всей территории Узбекистана сохранится тёплая и сухая погода: дневные температуры составят 23−28 °C, а на севере — 20−25 °C.

Но уже с 18 октября начнётся поступление более прохладного воздуха с северо-запада. Днём температура начнёт понижаться и составит:

  • 18 октября — 21−26 ° тепла (на севере 15−20 °)
  • 19 октября — 18−23 ° тепла (на севере 13−18 °)
  • в ночные часы по стране ожидается 6−11 ° тепла, на севере — 3−8 ° тепла.

В основном по Узбекистану осадков не ожидается, только вечером 18 октября в отдельных районах Бухарской и Навоийской областей возможны кратковременные дожди. 19 октября кратковременные осадки вероятны в предгорных и горных районах, а в высокогорьях не исключён переход дождя в снег. Ветер 7−12 м/с.

Погода в Ташкенте

В столице ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный, 3−8 м/с.

  • сегодня днём в Ташкенте 25−27 ° тепла
  • в субботу — 23−25 ° тепла
  • в воскресенье — 19−21 ° тепла
  • ночные температуры будут постепенно понижаться до 8−10 ° тепла.