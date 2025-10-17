Станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Погода по Узбекистану.
Сегодня по всей территории Узбекистана сохранится тёплая и сухая погода: дневные температуры составят 23−28 °C, а на севере — 20−25 °C.
Но уже с 18 октября начнётся поступление более прохладного воздуха с северо-запада. Днём температура начнёт понижаться и составит:
- 18 октября — 21−26 ° тепла (на севере 15−20 °)
- 19 октября — 18−23 ° тепла (на севере 13−18 °)
- в ночные часы по стране ожидается 6−11 ° тепла, на севере — 3−8 ° тепла.
В основном по Узбекистану осадков не ожидается, только вечером 18 октября в отдельных районах Бухарской и Навоийской областей возможны кратковременные дожди. 19 октября кратковременные осадки вероятны в предгорных и горных районах, а в высокогорьях не исключён переход дождя в снег. Ветер 7−12 м/с.
Погода в Ташкенте
В столице ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный, 3−8 м/с.
- сегодня днём в Ташкенте 25−27 ° тепла
- в субботу — 23−25 ° тепла
- в воскресенье — 19−21 ° тепла
- ночные температуры будут постепенно понижаться до 8−10 ° тепла.