Станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на выходных

В основном по Узбекистану осадков не ожидается, только вечером 18 октября в отдельных районах Бухарской и Навоийской областей возможны кратковременные дожди. 19 октября кратковременные осадки вероятны в предгорных и горных районах, а в высокогорьях не исключён переход дождя в снег. Ветер 7−12 м/с.