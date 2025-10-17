В России предложили выдворять мигрантов из страны: вот какой проступок может стать фатальной ошибкой

В России предложили выдворять мигрантов из страны. Фатальной ошибкой может стать склонение к аборту. Вопрос об этом поднимался в Госдуме РФ. В ГД отметили, что беременные должны иметь всестороннюю поддержку и защиту от государства.
Иностранные граждане, склоняющие беременных женщин к аборту, в случае принятия законопроекта могут столкнуться с административным арестом на срок до 15 суток или высылкой из России. Об этом сообщила ТАСС Наталья Москвитина, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
«В тексте законопроекта предполагается, что склонение, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, повлечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового», — резюмировала парламентарий. Позже она заявила, что законопроект обсуждался «в нулевых чтениях» и дальше его планируют продвинуть для дополнительного обсуждения.
Нужно сказать, что сейчас государство уделяет все больше внимания порядку пребывания мигрантов на территории страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ нужна иностранная рабочая сила, но мигранты, которые въезжают в страну, должны быть добропорядочными и соблюдать законы России.