В России предложили выдворять мигрантов из страны: вот какой проступок может стать фатальной ошибкой

«В тексте законопроекта предполагается, что склонение, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, повлечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового», — резюмировала парламентарий. Позже она заявила, что законопроект обсуждался «в нулевых чтениях» и дальше его планируют продвинуть для дополнительного обсуждения.