Правительство определило, на что пойдут деньги от предстоящего субботника

Остальные деньги направят в Мингорисполком и облисполкомы. Их планируют потратить на следующие цели: строительство третьей очереди Республиканского центра патриотического воспитания молодежи; на возведение памятного знака «Трудовой славы» на пересечении улиц Константина Заслонова и Сергея Грицевца в Орше; на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе; на благоустройство территории Свято-Успенского Жировичского монастыря и агрогородка Жировичи.