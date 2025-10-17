Правительство определило, на что пойдут деньги от предстоящего субботника

Размер отчислений, как отмечено в документе, определяется добровольно самими коллективами. Половина собранных денег пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Эти средства будут осваиваться в 2025—2027 годах.
Остальные деньги направят в Мингорисполком и облисполкомы. Их планируют потратить на следующие цели: строительство третьей очереди Республиканского центра патриотического воспитания молодежи; на возведение памятного знака «Трудовой славы» на пересечении улиц Константина Заслонова и Сергея Грицевца в Орше; на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе; на благоустройство территории Свято-Успенского Жировичского монастыря и агрогородка Жировичи.
Также власти намерены профинансировать разработку проектно-сметной документации для консервации руин большая въездной брамы на городище «Вал» в Заславле. Еще одна цель — финансирование строительства хирургического корпуса № 2 Минская областной клинической больницы в агрогородке Лесной.
Пойдут деньги и на ремонт и благоустройство мест боевой и воинской славы Шклова (мемориальный комплекс «Память», Аллея Героев, стела на левобережье Днепра); на реконструкцию зданий под информационный центр экскурсионного обслуживания в мемориальном комплексе «Тростенец» на окраине Минска.
Республиканский субботник пройдет 25 октября. В прошлый раз подобное мероприятие проходило в апреле. Тогда в субботнике принимали участие 2,36 миллиона человек. Было собрано 18,5 млн рублей. Эти деньги направили на строительство музея.