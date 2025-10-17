На Кубани почти четверть стобалльников ЕГЭ поступили в вузы региона. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
В крае наивысшие балл по ЕГЭ получили 256 выпускников. Из них шестеро получили максимальный результат сразу по двум предметам.
63 кубанских выпускника-стобалльника поступили в региональные вузы.
«Это сильный выбор в пользу родного региона. Большая часть из них станет врачами, педагогами, строителями. Также им интересны технические и аграрные направления. Это те сферы, где сегодня нам особенно нужны талантливые специалисты», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Выпускникам-стобалльникам выплатили региональную поддержку — по 100 тысяч рублей. Выплату получили и педагоги, подготовившие школьников. 209 учителей получили по 100 тысяч рублей.