На Кубани почти четверть стобалльников ЕГЭ поступили в вузы региона

На Кубани 256 стобалльников ЕГЭ получили по 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани почти четверть стобалльников ЕГЭ поступили в вузы региона. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В крае наивысшие балл по ЕГЭ получили 256 выпускников. Из них шестеро получили максимальный результат сразу по двум предметам.

63 кубанских выпускника-стобалльника поступили в региональные вузы.

«Это сильный выбор в пользу родного региона. Большая часть из них станет врачами, педагогами, строителями. Также им интересны технические и аграрные направления. Это те сферы, где сегодня нам особенно нужны талантливые специалисты», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Выпускникам-стобалльникам выплатили региональную поддержку — по 100 тысяч рублей. Выплату получили и педагоги, подготовившие школьников. 209 учителей получили по 100 тысяч рублей.

