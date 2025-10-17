Психолог Шпагина объяснил, как переживания превращаются в кошмары

Связь между ночными кошмарами и дневными переживаниями давно доказана и подробно изучена. Об этом в разговоре с RT сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
По словам специалиста, сны, включая тревожные, представляют собой продолжение мыслительной активности человека и способ переработки накопленных эмоций. Любые стрессовые события — напряжённая работа, семейные конфликты, тревожные новости или личные неудачи — могут стать основой для ночных кошмаров. Таким образом, мозг старается справиться с эмоциональным перегрузом, воспроизводя во сне пугающие сценарии. Психолог отметила, что подобные сновидения часто служат сигналом о неразрешённой внутренней проблеме.
Эксперт уточнила, что вред от кошмаров зависит от их частоты. Редкие случаи считаются безвредными, однако регулярные ночные ужасы способны нанести серьёзный урон психическому и физическому здоровью. Шпагина объяснила, что постоянные кошмары разрушают структуру сна, лишая человека фазы быстрого сна, необходимой для эмоционального восстановления. Это приводит к раздражительности, усталости, трудностям с концентрацией, росту тревожности и даже к развитию депрессии.
Кроме того, формируется замкнутый круг: страх перед ночным ужасом вызывает бессонницу, а недосып усиливает уязвимость к стрессу и провоцирует новые кошмары.
Психолог добавила, что редкие кошмары — один-два раза в месяц — считаются нормой и часто связаны с временным повышением уровня стресса. Однако если страшные сны повторяются еженедельно и мешают нормальному функционированию, это уже повод обратиться к специалисту.
Шпагина подчеркнула, что повторяющиеся кошмары в течение трёх месяцев и дольше могут свидетельствовать о хроническом расстройстве, требующем терапии. В таких случаях рекомендуется консультация психолога или психотерапевта, особенно если специалист занимается нарушениями сна, тревожными состояниями или посттравматическими расстройствами.
Эксперт напомнила, что затяжные кошмары — это не просто неприятные сновидения, а симптом, который можно и нужно лечить, чтобы вернуть себе полноценный сон и внутреннее спокойствие.
