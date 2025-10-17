Психолог Шпагина объяснил, как переживания превращаются в кошмары

Эксперт уточнила, что вред от кошмаров зависит от их частоты. Редкие случаи считаются безвредными, однако регулярные ночные ужасы способны нанести серьёзный урон психическому и физическому здоровью. Шпагина объяснила, что постоянные кошмары разрушают структуру сна, лишая человека фазы быстрого сна, необходимой для эмоционального восстановления. Это приводит к раздражительности, усталости, трудностям с концентрацией, росту тревожности и даже к развитию депрессии.