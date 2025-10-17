Более 120 действующих маршрутов скорректировали в 2025 году

Внутри салонов создана современная и комфортная среда. Весь транспорт оборудован для маломобильных пассажиров откидной аппарелью, кнопками вызова водителя и накопительными площадками для колясок и велосипедов. Для всех пассажиров предусмотрены системы климат-контроля, USB-разъемы для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о маршруте и QR-коды для обратной связи. Благодаря этому наземный транспорт остается надежным и комфортным способом добраться до работы, учебы или других точек притяжения в городе.