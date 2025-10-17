Более 120 действующих маршрутов скорректировали в 2025 году

Наземный транспорт Москвы продолжает активное развитие, становясь все более удобным и современным для жителей столицы. По словам заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с начала года пассажиры совершили более миллиарда поездок на автобусах, электробусах и трамваях.
Развитие сети ведется в строгом соответствии с поручением мэра Сергея Собянина. Как пояснил Ликсутов, город тщательно анализирует пассажиропотоки, чтобы добавлять новые маршруты и корректировать существующие, делая поездки горожан быстрее и комфортнее.
«Так, в 2025 году скорректировали трассы более 120 действующих и запустили новые магистральные и экспресс-маршруты», — добавил Ликсутов.
Этим летом работа продолжилась: было скорректировано 20 маршрутов автобусов и электробусов и открыто 13 новых. Среди ключевых изменений — обновленные маршруты в Зеленограде, которые теперь следуют через «Технополис Москва» до станции МЦД. В ТиНАО был запущен новый маршрут с269, связавший платформу Рассудово с несколькими населенными пунктами в районе Бекасово. Кроме того, жители 16 районов Москвы получили новые магистральные маршруты м23, м27, м64 и м74, обеспечивающие комфортное и частое сообщение.
Параллельно с расширением маршрутной сети в городе принимаются меры для повышения безопасности и комфорта поездок. Технический парк постоянно обновляется за счет закупок сотен инновационных электробусов. Для увеличения скорости движения вводится больше выделенных полос для общественного транспорта. Для пассажиров доступны удобные способы оплаты, включая «Тройку», банковские карты и карту москвича.
Внутри салонов создана современная и комфортная среда. Весь транспорт оборудован для маломобильных пассажиров откидной аппарелью, кнопками вызова водителя и накопительными площадками для колясок и велосипедов. Для всех пассажиров предусмотрены системы климат-контроля, USB-разъемы для зарядки телефонов, медиаэкраны с информацией о маршруте и QR-коды для обратной связи. Благодаря этому наземный транспорт остается надежным и комфортным способом добраться до работы, учебы или других точек притяжения в городе.