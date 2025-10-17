Суд вынес приговоры 15 участникам батальона «Айдар»*

Уголовное дело в отношении 18 фигурантов поступило в Южный окружной военный суд летом 2023 года. Оно было первым из тех, что рассматривались в данном суде в отношении террористического батальона «Айдар»*, и одним из самых больших по количеству подсудимых. Позже дело в отношении троих подсудимых было выделено в отдельное производство.