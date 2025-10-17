Около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам

«Начали системную оценку состояния дорог и благоустройства в Кстове, чтобы привести их к нижегородским стандартам. Работу в этом году уже привели в порядок более 13 км», — проинформировал градоначальник.
Также уже формируется план ремонта на 2026 год и далее. При его составлении учитываются обращения жителей, маршруты общественного транспорта и расположение соцобъектов.
По словам Шалабаева, в обозримом будущем планируется отремонтировать улицу 40 лет Октября, дороги НПЗ Волжский, а также привести в нормативное состояние Театральную, Школьную, Чванова, Нижегородскую, Советскую, Зеленую, Кстовскую улицы и улицу Чванова. Еще надлежит провести ремонт дорог в населенных пунктах района.
«По результатам профессиональной оценки список будем дополнять», — добавил мэр Нижнего Новгорода.