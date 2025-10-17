Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам

Общая протяженность улично-дорожной сети Кстовского района составляется почти 1000 км. Из них около 40% не соответствуют нормативам, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Начали системную оценку состояния дорог и благоустройства в Кстове, чтобы привести их к нижегородским стандартам. Работу в этом году уже привели в порядок более 13 км», — проинформировал градоначальник.

Также уже формируется план ремонта на 2026 год и далее. При его составлении учитываются обращения жителей, маршруты общественного транспорта и расположение соцобъектов.

По словам Шалабаева, в обозримом будущем планируется отремонтировать улицу 40 лет Октября, дороги НПЗ Волжский, а также привести в нормативное состояние Театральную, Школьную, Чванова, Нижегородскую, Советскую, Зеленую, Кстовскую улицы и улицу Чванова. Еще надлежит провести ремонт дорог в населенных пунктах района.

«По результатам профессиональной оценки список будем дополнять», — добавил мэр Нижнего Новгорода.