Фасад здания на Океанском проспекте, 13 обновили во Владивостоке

Специалисты администрации Владивостока рассказали подробности о ремонте фасада. Рабочие специализированной подрядной организации отремонтировали художественные детали дома, балконы, нанесли грунт и краску.
Работы выполнены в рамках программы ремонта домов, которые расположены в историческом центре и на гостевом маршруте. По данной программе в настоящее время ведутся работы в доме по адресу ул. Адмирала Фокина, 6. Здесь идёт капитальный ремонт здания. Рабочим предстоит установить новые прогоны, заменить мауэрлат, создать новую стропильную систему с учётом проектных уклонов и геометрии исторического силуэта кровли и восстановить отдельные участки фасада.
Кроме того, в столице Приморья ремонт значимых для истории города зданий ведётся и в рамках проекта «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий и сооружений города Владивостока» муниципальной программы «Жильё и городская среда». Это касается домов, в которых в настоящее время живут горожане, при этом дома являются объектами культурного наследия. Рабочие проводят ремонт кровель и фасадов, заменяют электрику, обновляют коммунальные сети и выполняют благоустройство.
Стоит отметить, что обе программы являются частью мероприятий мастер-плана развития Владивостока. Всего в этом году в рамках их реализации будет отремонтировано 33 дома.