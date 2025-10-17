Фасад здания на Океанском проспекте, 13 обновили во Владивостоке

Кроме того, в столице Приморья ремонт значимых для истории города зданий ведётся и в рамках проекта «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий и сооружений города Владивостока» муниципальной программы «Жильё и городская среда». Это касается домов, в которых в настоящее время живут горожане, при этом дома являются объектами культурного наследия. Рабочие проводят ремонт кровель и фасадов, заменяют электрику, обновляют коммунальные сети и выполняют благоустройство.