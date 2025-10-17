В парках Подмосковья пройдет фестиваль «Азбука спорта»

Фестиваль «Азбука спорта» пройдет в 65 парках Московской области 18 октября. Организация подобных мероприятий отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Например, в детском городке «Сказочный» в Красногорске состоятся товарищеские матчи по футболу и волейболу, спортивная эстафета и канатный баттл. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха посетителей ждут торжественное открытие кросс-полумарафона «ОдинцовоRun» и семейные эстафеты «Каникулярный забег».
В парке «Свердловский» Лосино-Петровском городском округе взрослые и дети смогут принять участие в массовой зарядке, спортивно-игровой программе «Веселые старты», мастер-классе по самообороне, а также в легкоатлетическом забеге. Кроме того, будут работать тематическая фотозона «Я чемпион» и чайная станция с угощениями.
Парк «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне приглашает гостей на мастер-классы по фехтованию, боксу, гиревому спорту, шахматам и спортивному ориентированию. Также посетителей ждут спортивный флешмоб и тематическая фотозона с участием ростовых кукол.
А в центральном парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске откроется фотовыставка, посвященная спортсменам округа. Кроме того, пройдут семейные эстафеты «Каникулярный забег», мастер-классы на тему здорового образа жизни и турнир по парковому футболу «Кубок осеннего парка».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.