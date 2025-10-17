В Новороссийске будут работать «зимние пляжи»

«Зимние пляжи» обустроят в Новороссийске Краснодарского края, что поможет в достижении целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города.
«Обустройство “зимних пляжей” позволит продлить пребывание туристов на пляжах. Таким образом мы реализуем проекты круглогодичных курортов на прибрежных территориях Черного моря. Обустраиваем уже не первый год. Данные локации пользуются популярностью у жителей и гостей города», — сказала начальник управления курортов и туризма администрации Новороссийска Лариса Григорьян.
Например, работы ведут на пляжах «Дельфин» и «Матрос», а также на территории центрального городского пляжа. Там установят шезлонги, качели и световые конструкции. На пляжах «Матрос» и «Суджукская коса» появятся закрытые кабинки для переодевания.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.