Пушков выразил соболезнования в связи со смертью военкора Зуева

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Комиссия Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ выражает свои соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, сообщил ее председатель Алексей Пушков.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
«В Запорожской области при выполнении журналистского задания погиб военкор РИА Новости Иван Зуев. Смелый человек. Талантливый журналист. От имени Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, коллег-сенаторов приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного», — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.