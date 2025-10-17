Бывшая жена экс-работника «Альфа-банка» обжалует отказ в аресте его счетов

«Суд отказался арестовать миллиарды рублей — по сведениям Алии Галицкой — на счетах Галицкого в Газпромбанке. Только в 2022 году Галицкий получил более 14 миллиардов рублей от сделки и разместил полученное на депозите под проценты. Суд в свою очередь указал в причинах отказа ареста, что реквизиты счетов отсутствуют. На самом деле реквизиты были суду представлены, указаны в иске, но по какой-то причине именно их, эти миллиарды рублей и номера счетов, суд “не заметил”. Мы намерены обжаловать определение суда», — сказал собеседник агентства.