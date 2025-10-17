В Новокузнецке грабитель отказался забирать все деньги из банка

В соцсетях распространяется видео с места происшествия. На кадрах запечатлено, как преступник срочно требует отдать ему деньги, а на возражение сотрудницы, что у них есть еще, мужчина отвечает отказом. В результате он вынес из банка только 200 тысяч рублей.