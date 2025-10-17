В Новокузнецке грабитель отказался забирать все деньги из банка

В Новокузнецке мужчина в медицинской маске, вооруженный пистолетом, ограбил банк в Новокузнецке, но забрал не все деньги.
В соцсетях распространяется видео с места происшествия. На кадрах запечатлено, как преступник срочно требует отдать ему деньги, а на возражение сотрудницы, что у них есть еще, мужчина отвечает отказом. В результате он вынес из банка только 200 тысяч рублей.
Сотрудницы банка сначала решили, что намерения преступника несерьезны и что происходящее — проверка, однако мужчина пригрозил им оружием.
Как сообщает ГУ МВД по Кемеровской области, в настоящее время налетчик разыскивается. Возбуждено уголовное дело о разбое. Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее во Франции пенсионер совершил ограбление, чтобы попасть в тюрьму к внуку, которого обижали сокамерники.