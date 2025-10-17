Ричмонд
«Даже ямы — красивые!»: аварийную проблему в Омске украсили веселыми шарами

Необычная инсталляция — украшение последствий коммунальной аварии — появилась в районе городка Нефтяников.

Источник: Комсомольская правда

Омичи, явно уставшие от перерытого коммунальщиками города, украсили аварийную яму в районе проспекта Мира яркими надувными шарами. Информацию опубликовал телеграм-канал «Голос Омска».

«Заботливые власти города Омска украсили для омичей яму шариками на проспекте Мира. Какая прелесть!», — отметил автор сообщения, подтвердив свои слова яркой фотографией.

Отметим, что, скорее всего, не допускающая никаких фривольностей и свободомыслия омская власть, к шарикам не имеет отношения. Скорее всего инсталляцию соорудили сами омичи, стараясь хоть таким способом духовно уйти от непрекращающихся в городе коммунальных проблем, связанных с постоянными авариями на прогнивших трубах тепловой сети.