«Даже ямы — красивые!»: аварийную проблему в Омске украсили веселыми шарами

Омичи, явно уставшие от перерытого коммунальщиками города, украсили аварийную яму в районе проспекта Мира яркими надувными шарами. Информацию опубликовал телеграм-канал «Голос Омска».
«Заботливые власти города Омска украсили для омичей яму шариками на проспекте Мира. Какая прелесть!», — отметил автор сообщения, подтвердив свои слова яркой фотографией.
Отметим, что, скорее всего, не допускающая никаких фривольностей и свободомыслия омская власть, к шарикам не имеет отношения. Скорее всего инсталляцию соорудили сами омичи, стараясь хоть таким способом духовно уйти от непрекращающихся в городе коммунальных проблем, связанных с постоянными авариями на прогнивших трубах тепловой сети.