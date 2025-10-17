Ричмонд
Виталий Хоценко провел заседание антитеррористической комиссии Омской области

На повестке дня — обеспечение безопасности региона в условиях повышенных угроз.

Источник: Комсомольская правда

17 октября в Омске под председательством губернатора Виталия Хоценко состоялось заседание антитеррористической комиссии Омской области. В мероприятии приняли участие руководители ключевых силовых и надзорных структур региона: УФСБ, МВД, Росгвардии, прокуратуры, МЧС и других профильных ведомств.

Основной темой обсуждения стали вопросы обеспечения антитеррористической защищённости и общественной безопасности на территории области. Участники заслушали доклады руководителей министерств и ведомств, после чего губернатор дал ряд поручений по усилению мер безопасности.

«По итогам докладов глав министерств даны поручения, исполнение которых находится на личном контроле губернатора Омской области», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Заседания региональной антитеррористической комиссии проводятся регулярно, добавили в пресс-службе правительства Омской области.