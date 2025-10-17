Виталий Хоценко провел заседание антитеррористической комиссии Омской области

17 октября в Омске под председательством губернатора Виталия Хоценко состоялось заседание антитеррористической комиссии Омской области. В мероприятии приняли участие руководители ключевых силовых и надзорных структур региона: УФСБ, МВД, Росгвардии, прокуратуры, МЧС и других профильных ведомств.