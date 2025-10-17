Ричмонд
Частный дом пострадал после атаки БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку дронов над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 17 октября, в небе над Ростовской областью была отражена атака беспилотников. О происшествии в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации, воздушные цели были уничтожены в небе над четырьмя районами области и городом Новошахтинском. В результате падения обломков в хуторов Киселево Красносулинского района повреждены ограждение и частный дом.

Губернатор заверил, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

