Частный дом пострадал после атаки БПЛА в Ростовской области

В ночь на пятницу, 17 октября, в небе над Ростовской областью была отражена атака беспилотников. О происшествии в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его информации, воздушные цели были уничтожены в небе над четырьмя районами области и городом Новошахтинском. В результате падения обломков в хуторов Киселево Красносулинского района повреждены ограждение и частный дом.
Губернатор заверил, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
