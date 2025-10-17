Таинственные белые шары-шпионы замечены над США

Таинственные белые шары появились над тремя американскими штатами — Аризоной, Колорадо и Алабамой, что вызвало панику среди населения, пишет Daily Mail.
«Некоторые наблюдатели считают, что объекты могут быть частью рутинных исследовательских проектов, другие убеждены, что это “новые китайские шпионские аэростаты”, предназначенные для сбора разведданных», — говорится в материале.
Автор публикации подчеркивает, что в этом году подобный объект уже был обнаружен в Тусоне. Как позже выяснилось, он принадлежал американским военным, это вызвало опасения среди защитников частной жизни.
«Это технология, которая не должна и конституционно не может быть применена к американскому народу. Даже тестирование для возможного использования за рубежом на законных театрах военных действий поднимает много вопросов о том, какие данные собираются», — заявил старший политический аналитик Американского союза гражданских свобод Джей Стэнли.
Пользователи социальных сетей утверждают, что шары невозможно отследить при помощи приложений для мониторинга полетов.
