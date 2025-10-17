Телеведущая в прямом эфире получила в подарок трусы с волосами

Уточняется, что в передаче ведущая обсуждала вместе с приглашенной журналисткой Люси Кейв стринги с искусственными волосами, которые выпустила американская модель Ким Кардашьян. Гостья заявила, что все белье уже распродано, поэтому она сшила для Келли похожую модель нижнего белья. Она уточнила, что потратила на создание трусов несколько часов, а пришитые к ним волосы — это борода.