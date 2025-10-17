Телеведущая в прямом эфире получила в подарок трусы с волосами

Британская телеведущая Лоррейн Келли получила в подарок трусы с волосами. Инцидент произошел в прямом эфире ее авторской программы «Лоррейн» (Lorraine) на телеканале ITV.
Уточняется, что в передаче ведущая обсуждала вместе с приглашенной журналисткой Люси Кейв стринги с искусственными волосами, которые выпустила американская модель Ким Кардашьян. Гостья заявила, что все белье уже распродано, поэтому она сшила для Келли похожую модель нижнего белья. Она уточнила, что потратила на создание трусов несколько часов, а пришитые к ним волосы — это борода.
— Это ужасно. Я смотрю на это, это просто ужасно, — сказала Келли.
Ранее неизвестный мужчина выставил на сайте объявлений необычный лот: волосы певицы Надежды Кадышевой. За них автор лота хочет получить 100 тысяч рублей. По его словам, он работал уборщиком во время концерта ансамбля «Золотое кольцо» в Белгороде в 1998 году, где и нашел волосы.
Мужчина украл дорогостоящее платье у пассажирки, которая ехала из Москвы в Тверь. Сделал он это, чтобы подарить украденное сожительнице. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в вагоне. Подозреваемый находился по месту жительства, там его и задержали.