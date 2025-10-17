Арктический прорыв: Life.ru узнал, что могут обсудить Трамп и Путин на встрече в Будапеште

В повестку могут быть включены и более амбициозные проекты, которые ранее существовали лишь на уровне концепций. Среди них — идеи строительства транспортного перехода через Берингов пролив, которые в советское время прорабатывались в различных вариантах, включая дамбу, мост или тоннель.