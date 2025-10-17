Врач Агаева рассказала, почему опасно пытаться компенсировать недосып

Специалист пояснила, что длительный сон в выходные не обладает той же восстановительной силой: он становится менее глубоким и чаще прерывается. Врач подчеркнула, что при попытке «отоспаться» утром человек проводит больше времени в поверхностных фазах сна, тогда как глубокая и быстрая фазы могут практически отсутствовать. В результате даже после десяти часов сна сохраняются ощущение усталости и разбитость.