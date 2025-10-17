Ричмонд
Врач Агаева рассказала, почему опасно пытаться компенсировать недосып

Долгий сон по выходным может сбить биологические часы, сделать сновидения поверхностными и не вернуть организму утраченную энергию.

Источник: Аргументы и факты

Компенсировать недостаток сна, накопленный за рабочие дни, попытками отоспаться в выходные невозможно, отметила в беседе с RT врач-терапевт Анастасия Агаева.

По её словам, привычка долго спать в субботу и воскресенье после ранних подъёмов в будни приводит к смещению внутренних биологических часов, что сравнимо с эффектом от перелёта через несколько часовых поясов. Наиболее сильное влияние на циркадный ритм оказывает именно изменение времени пробуждения.

Специалист пояснила, что длительный сон в выходные не обладает той же восстановительной силой: он становится менее глубоким и чаще прерывается. Врач подчеркнула, что при попытке «отоспаться» утром человек проводит больше времени в поверхностных фазах сна, тогда как глубокая и быстрая фазы могут практически отсутствовать. В результате даже после десяти часов сна сохраняются ощущение усталости и разбитость.

Тем не менее дополнительный сон способен немного улучшить концентрацию внимания и реакцию в начале недели по сравнению с состоянием тех, кто продолжает хронически недосыпать. Однако, как уточнила Агаева, этого эффекта недостаточно, чтобы полностью восстановить организм — полноценный отдых возможен только при регулярном и достаточном ночном сне.

Кроме того, длительный сон в выходные не способен компенсировать метаболические и гормональные сбои, возникающие при постоянной нехватке сна. Врач напомнила, что хронический дефицит отдыха может повышать риск ослабления иммунитета, ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Агаева рекомендовала придерживаться стабильного режима сна и бодрствования, ложась и вставая в одно и то же время даже в выходные. По её словам, допустимое отклонение составляет не более 30−60 минут.

Отдельное значение, подчеркнула терапевт, имеет своевременное отхождение ко сну. Она объяснила, что людям, которым трудно просыпаться по утрам, часто сложно уснуть вечером. В таких случаях помогают полезные вечерние ритуалы — чтение книги, тёплый душ, медитация или спокойная музыка. При этом лучше избегать жирной пищи, кофеина, интенсивных тренировок за два-три часа до сна и отказаться от гаджетов за час до него.

Врач также отметила, что краткий дневной отдых продолжительностью 20−30 минут до 15−16 часов может помочь снизить усталость. Однако сон в более позднее время способен нарушить ночной ритм и ухудшить качество сна.

