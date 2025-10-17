Смотрим «глубже», тратим больше: Взгляд президента Молдовы на вопросы кредитования — куда уходят деньги, если экономика не растет

«Я не понимаю этой дискуссии [о внешних заимствованиях], все страны берут в долг, чтобы инвестировать и эти инвестиции генерировали рост. Вопрос не в том брать в долг или не брать, а в том, что делать с этими кредитами. И, да, есть показатели устойчивости кредитования, если ты берёшь больше, чем может произвести твоя экономика, и по каким ставкам. Молдова по этим показателям внизу и хорошо, что нам удается найти ресурсы, чтобы строить дороги сегодня, а не через десять лет. Потому что если сегодня инвестируем в дороги, то это значит, что больше экономических агентов смогут действовать сегодня, сегодня платить зарплаты, сегодня платить налоги».