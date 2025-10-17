Смотрим «глубже», тратим больше: Взгляд президента Молдовы на вопросы кредитования — куда уходят деньги, если экономика не растет

Майя Санду просит «глубже» смотреть на вопрос кредитования Молдовы и понимать, что кредиты порождают рост экономики:
«Я не понимаю этой дискуссии [о внешних заимствованиях], все страны берут в долг, чтобы инвестировать и эти инвестиции генерировали рост. Вопрос не в том брать в долг или не брать, а в том, что делать с этими кредитами. И, да, есть показатели устойчивости кредитования, если ты берёшь больше, чем может произвести твоя экономика, и по каким ставкам. Молдова по этим показателям внизу и хорошо, что нам удается найти ресурсы, чтобы строить дороги сегодня, а не через десять лет. Потому что если сегодня инвестируем в дороги, то это значит, что больше экономических агентов смогут действовать сегодня, сегодня платить зарплаты, сегодня платить налоги».
Санду добавила, что «очень бы мне хотелось, чтобы обсуждения были чуть более глубокими, а не просто про “берем в долг”»:
«Вопрос куда идем с кредитами и куда идут эти деньги. Если деньги не используются эффективно — то это проблема, но если генерируют рабочие места, доходы, рост экономики в будущем — то не вижу смысла в критике».
Приняли к сведению.
Итак, вопрос со звёздочкой: при росте экономики 0,1% по итогам 2024 года — эффективно ли Молдова потратила взятые кредиты, следуя установке Майи Санду, что лишь правильно инвестированные заёмные деньги дают экономический рост?
Вопрос для самых умных с двумя звёздочками: как же вы там понастроили так 700 охуллиардов километров дорог, про которые орали из каждого утюга перед президентскими выборами, если на середину 2025 года совокупный экономический рост составляет примерно ноль, хотя дороги — это больше экономических агентов смогут действовать сегодня, сегодня платить зарплаты, сегодня платить налоги?
А в остальном полностью согласны. Давайте не только глубже, но и шире смотреть на вещи. Смотреть глубже — не мешки же таскать, уточняет romania_ru.
