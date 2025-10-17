Ричмонд
Небывалые пробки на пересечении улиц Воронежская-Шелеста вызваны техническим сбоем светофоров

Пробки на перекрестке в районе отдела ГАИ собираются уже несколько дней. Хабаровчане жалуются, что заторы там образуются не только в час пик, но и просто так в течение всего дня.

Источник: ИТА "Губерния"

«Транспорт стоит. Сегодня больше тридцати минут ехали от остановки “Топографической” и до гостиницы “Европа”. Водитель говорит, что уже приближается пятый день, как такая ситуация происходит», — рассказывает хабаровчанка Татьяна.

В администрации города сообщили, что всему виной — технический сбой светофоров. Напомним, что ранее в мэрии сообщали про «оптимизацию светофоров для уменьшения количества пробок».

«В настоящее время подрядной организацией МБУ “НПЦОДД” ведутся мероприятия по выявлению и ликвидации источника технического сбоя в работе светофорных объектов», — ответили в мэрии.