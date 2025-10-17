Роналду назвали самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

Издание опубликовало рейтинг самых богатых футболистов 2025 года, где первое место уверенно занял Криштиану Роналду с общим доходом в 280 миллионов долларов — из них 230 млн зарплаты и 50 млн от других источников. Слеодм за ним идёт Лионель Месси — он заработал 130 миллионов долларов (60 млн зарплаты и 70 млн вне поля). Третью строчку рейтинга занял Карим Бензема, чей заработок достиг 104 миллионов долларов. Из них 100 миллионов составила зарплата, а 4 миллиона — доходы вне футбола.