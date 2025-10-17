Роналду назвали самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года

Издание опубликовало рейтинг самых богатых футболистов 2025 года, где первое место уверенно занял Криштиану Роналду с общим доходом в 280 миллионов долларов — из них 230 млн зарплаты и 50 млн от других источников. Слеодм за ним идёт Лионель Месси — он заработал 130 миллионов долларов (60 млн зарплаты и 70 млн вне поля). Третью строчку рейтинга занял Карим Бензема, чей заработок достиг 104 миллионов долларов. Из них 100 миллионов составила зарплата, а 4 миллиона — доходы вне футбола.
В топ-10 также представлены: француз Килиан Мбаппе («Реал», Испания; 95 млн; 70+25), норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия; 80 млн; 60+20), бразилец Винисиус (также «Манчестер Сити»; 60 млн; 40+20), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль», Англия; 55 млн; 35+20), сенегалец Садио Мане (играет с Роналду; 54 млн; 50+4), англичанин Джуд Беллингем («Реал», Испания; 44 млн; 29+15) и испанец Ламин Ямаль («Барселона», Испания; 43 млн; 33+10).
Ранее Life.ru рассказывал, что сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в Катаре 28 марта 2026 года. ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
