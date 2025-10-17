Ричмонд
Прокуратура помогла хабаровчанину восстановиться на работе после увольнения

Он полтора года проработал кладовщиком в транспортной компании.

Источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровска, который полтора года проработал кладовщиком в транспортной компании без официального трудоустройства, был незаконно уволен. Работодатель уволил мужчину без каких-либо объяснений, на что работник подал иск в суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В судебном процессе прокурор полностью поддержал требования бывшего сотрудника. Представитель надзорного ведомства дал заключение о необходимости восстановить мужчину на работе и взыскать с работодателя все положенные выплаты.

Железнодорожный районный суд Хабаровска учел позицию прокуратуры и признал увольнение незаконным. Суд постановил восстановить истца в прежней должности кладовщика, а также взыскать с компании заработную плату за весь период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

