Прокуратура помогла хабаровчанину восстановиться на работе после увольнения

Житель Хабаровска, который полтора года проработал кладовщиком в транспортной компании без официального трудоустройства, был незаконно уволен. Работодатель уволил мужчину без каких-либо объяснений, на что работник подал иск в суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".