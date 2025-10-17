Дочь актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после госпитализации

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии матери после госпитализации. Она заявила, что артистку скоро выпишут из больницы. Это произойдет 20 октября сразу после процедуры коронарографии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова наследницы звезды фильма «Калина Красная».
«Это самое распространенное исследование сосудов сердца, называется коронарография — рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца, оно проводится в разном возрасте. Ей провели это исследование, почистили сосуды, закрепили результат. В понедельник я ее заберу домой и буду наблюдать», — рассказала Ольга во время общения с журналистами.
Нужно отметить, что новость о госпитализации актрисы появилась неделю назад. Тогда отмечалось, что Федосеева-Шукшина была доставлена в больницу с жалобами на боли в сердце и сильную одышку. Кроме того, у актрисы до этого диагностировали деменцию.