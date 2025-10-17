В Башкирии упростили запись на детское психолого-педагогическое обследование

В Башкирии начал действовать новый порядок записи детей на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). Соответствующий регламент утвердило Министерство просвещения республики, о чем сообщает портал правовой информации.
Обследование помогает выявить особенности развития ребенка, в том числе если у него есть ограниченные возможности здоровья или инвалидность. Специалисты комиссии дают родителям советы по созданию специальных условий для обучения и воспитания.
Теперь записаться на прием к комиссии можно тремя разными способами: лично обратиться в Республиканский центр психолого-педагогической помощи или его филиалы в городах и районах, воспользоваться услугами МФЦ, что делает процедуру более удобной, или подать заявление через Портал госуслуг Башкирии.
При электронной подаче документы нужно приложить в отсканированном виде, а их оригиналы показать непосредственно в день проведения обследования.
Учреждение обязано в течение трех рабочих дней рассмотреть заявление и принять решение — принять его или отказать. О дате и времени обследования заявителя известят тем способом, который он выбрал: через портал «Госуслуги», по электронной почте, в бумажном виде через МФЦ или по почте.
