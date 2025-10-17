В школах Воронежской области до конца года откроют 71 агротехкласс

Открытие 71 агротехнологического класса в 44 школах Воронежской области запланировано до конца года при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Светлана Петрова.
«На сегодняшний день уже создано 59 классов в 32 учебных заведениях. Основными инвесторами здесь выступают “АГРОЭКО-ЮГ”, молочный комбинат “Воронежский”, Хохольский, Ольховатский и Елань-Коленовский сахарные комбинаты, группа компаний “Черкизово”», — рассказала замминистра.
Агротехклассы оборудуют в школах по федеральному проекту «Кадры в АПК». Там ребята углубленно изучают биологию, химию, физику и другие профильные дисциплины, а также знакомятся с работой предприятий агропромышленного комплекса. Выпускники агротехнологических классов при желании могут поступить в один из профильных колледжей или вузов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.