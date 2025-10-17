В школах Воронежской области до конца года откроют 71 агротехкласс

Агротехклассы оборудуют в школах по федеральному проекту «Кадры в АПК». Там ребята углубленно изучают биологию, химию, физику и другие профильные дисциплины, а также знакомятся с работой предприятий агропромышленного комплекса. Выпускники агротехнологических классов при желании могут поступить в один из профильных колледжей или вузов.