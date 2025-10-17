Ташкентские власти раскрыли новые детали масштабного проекта по созданию сети скоростных автобусов BRT

Реализация новой транспортной схемы позволит повысить среднюю скорость движения автобусов с нынешних 18 км/ч до 23 км/ч. Кроме того, интервалы движения на маршрутах сократятся с 20 минут до 8−10 минут, что заметно повысит удобство для пассажиров и, как ожидается, приведёт к увеличению числа пользователей общественного транспорта.