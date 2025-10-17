Ричмонд
Ташкентские власти раскрыли новые детали масштабного проекта по созданию сети скоростных автобусов BRT

Vaib.uz (Узбекистан. 17 октября). Чиновники ташкентского хокимията поделились новыми подробностями о будущем проекте создания отдельных автобусных полос и внедрения системы BRT (Bus Rapid Transit) в столице. Масштабный проект рассчитан на период 2025—2030 годов и предусматривает строительство автобусных маршрутов общей протяжённостью 50,6 километра.

Источник: Vaib.Uz

1,1 миллиона пассажиров — новые возможности для города

После полной реализации проекта ожидается, что современная система BRT сможет обслуживать 1,1 миллиона пассажиров. Всего планируется что 120 автобусных маршрутов будут курсировать по десяти основным BRT-направлениям в городе. Это существенно повысит мобильность ташкентцев и улучшит ситуацию с дорожными заторами.

На каких улицах появится BRT

Согласно проекту, представленному на утверждение президенту, к 2030 году выделенные полосы и система BRT появятся на следующих улицах:

  • Шота Руставели (5,1 км).
  • Шахрисабз (3,2 км).
  • Амира Темура (5,7 км).
  • Янги Сергели (5,3 км).
  • Махтумкули (1,3 км).
  • Мирзо Улугбека — Феруза — Юзработ (10,4 км).
  • Лутфи и Мукими (5,9 км).
  • Нурафшан (3,7 км).
  • Караташ — Кукча Дарвоза (4 км).
  • Алишер Навои — Беруни (6 км).
  • Что даст проект жителям столицы.

Реализация новой транспортной схемы позволит повысить среднюю скорость движения автобусов с нынешних 18 км/ч до 23 км/ч. Кроме того, интервалы движения на маршрутах сократятся с 20 минут до 8−10 минут, что заметно повысит удобство для пассажиров и, как ожидается, приведёт к увеличению числа пользователей общественного транспорта.

На воплощение проекта власти планируют выделить 126 миллионов долларов. Эти вложения, по мнению экспертов, позволят сделать городской транспорт современным, быстрым и привлекательным, а также снизят нагрузку на дороги, уменьшив количество личного транспорта на улицах столицы.