Кинофестиваль «Меридианы Тихого» возобновится во Владивостоке в 2026 году

Фестиваль будет проходить каждые два года, чередуясь с театральным фестивалем.

Источник: Аргументы и факты

Кинофестиваль «Меридианы Тихого» планируют возобновить в 2026 году во Владивостоке после четырёхлетнего перерыва. Открытием мероприятия станет фильм «Арсеньев». Эта восьмисерийная лента с участием Евгения Миронова в главной роли снималась в Москве и на территории Приморского края, где были отсняты природные сцены в 2023 и 2024 годах.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на слушаниях по краевому бюджету на 2026 год подтвердил, что кинофестиваль важен для региона и будет проходить в формате «раз в два года», чередуясь с Тихоокеанским театральным фестивалем. Глава края подчеркнул, что фестиваль является площадкой для молодых кинематографистов, а также местом встречи культурных работников из дружественных стран АТР.

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» впервые состоялся во Владивостоке в 2003 году и проводился регулярно, включая ковидный 2020 год, пока в 2021 году не был поставлен на паузу в пользу театрального фестиваля, инициированного Олегом Кожемяко. В 2022 году кинофестиваль вернулся, но в 2024-м юбилейное двадцатое мероприятие отменили из-за отсутствия финансирования при одновременном проведении второго театрального фестиваля подряд.

Вместо кинофестиваля в 2024 году в более упрощённом формате организовали другие мероприятия, включая выставку, посвящённую истории фестиваля. В 2025 году оба фестиваля не проводились.