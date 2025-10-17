Кинофестиваль «Меридианы Тихого» возобновится во Владивостоке в 2026 году

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на слушаниях по краевому бюджету на 2026 год подтвердил, что кинофестиваль важен для региона и будет проходить в формате «раз в два года», чередуясь с Тихоокеанским театральным фестивалем. Глава края подчеркнул, что фестиваль является площадкой для молодых кинематографистов, а также местом встречи культурных работников из дружественных стран АТР.