Politico: Европа возмущена своей ролью в переговорах по Украине

«Нет никаких признаков того, что Трамп рассматривает роль европейских союзников в каких-либо дискуссиях или мирных переговорах. Так что очень трудно представить, что это станет великим мирным соглашением, каким, по его мнению, оно и будет», — цитирует Гарнера «Лента.ру».
Эксперт однако поставил под сомнение результативность переговоров, проведя параллели с саммитом на Аляске.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Кремль назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа.
16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор между президентами России и США. Дональд Трамп охарактеризовал его как плодотворный, заявив о достижении «большого прогресса». Одним из ключевых результатов стала договоренность о предстоящей встрече в Венгрии, где лидеры обсудят пути урегулирования украинского конфликта.