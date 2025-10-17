Ричмонд
Politico: Европа возмущена своей ролью в переговорах по Украине

После переговоров Путина и Трампа Европа может оказаться в стороне от мирного урегулирования по Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на эксперта по России из Института Пилецкого в Варшаве Яна Гарнера.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Нет никаких признаков того, что Трамп рассматривает роль европейских союзников в каких-либо дискуссиях или мирных переговорах. Так что очень трудно представить, что это станет великим мирным соглашением, каким, по его мнению, оно и будет», — цитирует Гарнера «Лента.ру».

Эксперт однако поставил под сомнение результативность переговоров, проведя параллели с саммитом на Аляске.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Кремль назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа.

16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор между президентами России и США. Дональд Трамп охарактеризовал его как плодотворный, заявив о достижении «большого прогресса». Одним из ключевых результатов стала договоренность о предстоящей встрече в Венгрии, где лидеры обсудят пути урегулирования украинского конфликта.

