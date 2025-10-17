Врач Эстапе назвала самую опасную эмоцию для психики человека

Чувство вины негативно влияет на психику сильнее всех остальных эмоций. Об этом предупредила психиатр Мариан Рохас Эстапе в беседе с изданием La Razon.
— Вина — это токсичная эмоция, которая привязывает нас к прошлому и мешает двигаться вперед, — отметила эксперт.
По ее словам, данное чувство высасывает энергию человека. Кроме того, оно может стать причиной депрессии и затруднить принятие решений. Вина часто возникает, когда человек ощущает, что поступил неправильно.
Также подобное состояние накрывает человека, если он не оправдывает чьих-то ожиданий. Самое главное — не зацикливаться на этом чувстве.
— Чем больше мы размышляем об ошибке, тем сильнее укореняем это чувство и тем больше отстраняемся от своего поведения (избегаем извинений, откладываем разговоры, прекращаем попытки). В результате жизнь не сосредоточена на настоящем, — цитирует Эстапе газета.
