Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Эстапе назвала самую опасную эмоцию для психики человека

Чувство вины негативно влияет на психику сильнее всех остальных эмоций. Об этом предупредила психиатр Мариан Рохас Эстапе в беседе с изданием La Razon.

Чувство вины негативно влияет на психику сильнее всех остальных эмоций. Об этом предупредила психиатр Мариан Рохас Эстапе в беседе с изданием La Razon.

— Вина — это токсичная эмоция, которая привязывает нас к прошлому и мешает двигаться вперед, — отметила эксперт.

По ее словам, данное чувство высасывает энергию человека. Кроме того, оно может стать причиной депрессии и затруднить принятие решений. Вина часто возникает, когда человек ощущает, что поступил неправильно.

Также подобное состояние накрывает человека, если он не оправдывает чьих-то ожиданий. Самое главное — не зацикливаться на этом чувстве.

— Чем больше мы размышляем об ошибке, тем сильнее укореняем это чувство и тем больше отстраняемся от своего поведения (избегаем извинений, откладываем разговоры, прекращаем попытки). В результате жизнь не сосредоточена на настоящем, — цитирует Эстапе газета.

Недавно ученые выяснили, что понедельники опасны для здоровья, а начало рабочей недели убивает психику. В этот день вероятность сердечных приступов увеличивается. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психолога Алексея Вилкова, почему понедельники провоцируют стресс и можно ли с ним справиться.