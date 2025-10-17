Врач Эстапе назвала самую опасную эмоцию для психики человека

— Чем больше мы размышляем об ошибке, тем сильнее укореняем это чувство и тем больше отстраняемся от своего поведения (избегаем извинений, откладываем разговоры, прекращаем попытки). В результате жизнь не сосредоточена на настоящем, — цитирует Эстапе газета.