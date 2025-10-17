Что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного: в МВД предупредили о мошенничестве

В случае неожиданного поступления денег эксперты рекомендуют проверить их наличие на счете через официальное приложение банка или сайт. После этого необходимо сообщить об этом в банк через горячую линию, чат или офис. Банк зарегистрирует обращение и проверяет источник перевода.