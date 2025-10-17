Что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного: в МВД предупредили о мошенничестве

Мошенники используют переводы денежных средств на карту пользователя для обратного получения средств и дальнейшего запугивания жертвы финансированием террористических организаций. О такой схеме рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.
В случае неожиданного поступления денег эксперты рекомендуют проверить их наличие на счете через официальное приложение банка или сайт. После этого необходимо сообщить об этом в банк через горячую линию, чат или офис. Банк зарегистрирует обращение и проверяет источник перевода.
МВД призывает не использовать поступившие средства, даже если речь идет о небольшой сумме. «Расходование может быть признано неосновательным обогащением, что влечет обязанность вернуть деньги и возможные судебные издержки», — уточнили в министерстве.
Специалисты предупредили, что возвращать перевод напрямую не стоит, поскольку это может быть частью мошенничества. Переводы можно провести только через официальные функции возврата банка.
При возникновении подобной ситуации рекомендуется сохранить переписку и звонки для разбирательства.
Ранее киберэксперт объяснил, как мошенники скрытно подключаются к вашему смартфону и используют его функции для сбора личной информации. Эксперт рекомендовал соблюдать цифровую гигиену, а для безопасности финансовых операций не использовать публичные Wi-Fi сети.