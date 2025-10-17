Собянин подвёл итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино

У дома 18, корпус 1, на Родионовской появилась универсальная спортивная площадка и крытая беседка для отдыха. Во дворе этого дома и у корпуса 2 обустроили две игровые зоны: одна включает мини-скалодром и «паутинку», а на другой теперь находится просторный городок с горками и канатными элементами.