Собянин подвёл итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино

В районах Хорошёво-Мневники и Куркино завершены крупные проекты по благоустройству общественных и дворовых территорий. Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Особое внимание уделено созданию комфортных пространств, как для активного отдыха, так и для спокойного времяпрепровождения.
В Куркино полностью обновили парк «Дубрава». Здесь появились современные детские площадки с канатными комплексами, качелями, батутами и развивающими панелями, а также обновлённые спортивные зоны для волейбола и баскетбола с трибунами для зрителей.
Установлены столы для настольного тенниса, а воркаут-зона у дома 10 на Родионовской улице теперь оснащена силовыми тренажёрами с навесами и регулируемой нагрузкой. Рядом с домом 14 оборудовали полосу препятствий в стиле «русский ниндзя» с боксёрской грушей и турниками, а также проложили велодорожку.
Центральной точкой парка стал живописный водоём, вокруг которого уложили деревянный настил и установили полукруглые лавочки. По всей территории проложены удобные дорожки, обустроена зона отдыха с лежаками и деревянная горка для зимних забав. Также отремонтировали сухой фонтан.
В жилых кварталах на Родионовской улице, Соловьиной Роще и Новокуркинском шоссе создали новые общественные пространства.
У дома 18, корпус 1, на Родионовской появилась универсальная спортивная площадка и крытая беседка для отдыха. Во дворе этого дома и у корпуса 2 обустроили две игровые зоны: одна включает мини-скалодром и «паутинку», а на другой теперь находится просторный городок с горками и канатными элементами.
Со стороны Захарьинской улицы и между домами 9 и 11 на Соловьиной Роще организованы уютные зоны тихого отдыха с лавочками, живой изгородью и парковыми диванами под навесами.
В Хорошёво-Мневниках благоустроили сквер у храма Александра Невского. Здесь установили современные воркаут-комплексы, тренажёры и элементы для развития координации, обновили дорожки для прогулок, бега и скандинавской ходьбы, а также смонтировали энергоэффективное освещение, обновили газоны и высадили деревья.
Во дворе дома 12 на улице Мнёвники появился игровой комплекс со спиральной и скатной горками для старших детей и зона для малышей с песочницей.
Между домами на Маршала Тухачевского и Генерала Глаголева обновили баскетбольную площадку и детскую игровую зону с мини-скалодромом и переходом-трубой. На перекрёстке этих улиц создали место для тихого отдыха с шахматными столами, лежаками и парковыми качелями.
Также обновлены игровые зоны у дома 51 на Маршала Тухачевского и между домами 19 корпус 1 и 15 корпус 1 на Генерала Глаголева. Там установлены комплексы для лазания, качели и карусели.
Ранее заместитель Собянина в правительстве Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице стартовали работы по созданию 11 всесезонных спортивных площадок нового формата.