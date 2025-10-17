Жительница Воронежской области удостоилась благодарности от президента России

Жительница Воронежской области получила официальную благодарность от президента России Владимира Путина. Соответствующий указ «О поощрении» был подписан и опубликован.
Высокую оценку главы государства получила Ольга Кривошеева, занимающая должность заместителя начальника планово-экономического отдела ООО «Опытно-конструкторское бюро мотостроения».
Согласно тексту распоряжения, благодарность объявлена ей за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Документ с фамилией воронежской сотрудницы опубликован на официальном портале правовой информации.