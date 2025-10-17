Ричмонд
Жительница Воронежской области удостоилась благодарности от президента России

Ольга Кривошеева отмечена Владимиром Путиным за многолетний добросовестный труд.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Воронежской области получила официальную благодарность от президента России Владимира Путина. Соответствующий указ «О поощрении» был подписан и опубликован.

Высокую оценку главы государства получила Ольга Кривошеева, занимающая должность заместителя начальника планово-экономического отдела ООО «Опытно-конструкторское бюро мотостроения».

Согласно тексту распоряжения, благодарность объявлена ей за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Документ с фамилией воронежской сотрудницы опубликован на официальном портале правовой информации.