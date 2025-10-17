«Сам попытался починить вышедшую из строя гидравлику». СК расследует гибель молодого водителя предприятия в Могилеве

В Могилеве расследуются обстоятельства гибели водителя предприятия, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла 16 октября на одном из могилевских предприятий. Утром 25-летний водитель самостоятельно попытался починить вышедшую из строя гидравлическую систему грузовика МАЗ.
— Мужчина оказался зажат между частями транспортного средства. От полученных травм он скончался, — прокомментировали в СК.
Как установили следователи, водитель, находясь между шасси и кузовом грузовика, открутил шланг гидравлической системы, в этот момент в системе упало давления и кузов опустился на мужчину.
Проводится проверка.
