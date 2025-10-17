Ричмонд
«Сам попытался починить вышедшую из строя гидравлику». СК расследует гибель молодого водителя предприятия в Могилеве

СК заявил о гибели молодого водителя предприятия в Могилеве при ремонте МАЗа.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве расследуются обстоятельства гибели водителя предприятия, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 16 октября на одном из могилевских предприятий. Утром 25-летний водитель самостоятельно попытался починить вышедшую из строя гидравлическую систему грузовика МАЗ.

— Мужчина оказался зажат между частями транспортного средства. От полученных травм он скончался, — прокомментировали в СК.

Как установили следователи, водитель, находясь между шасси и кузовом грузовика, открутил шланг гидравлической системы, в этот момент в системе упало давления и кузов опустился на мужчину.

Проводится проверка.

Ранее СК сообщил детали ДТП с маршруткой и шестью погибшими в Светлогорском районе: «Маршрутка превышала скорость, а пассажиры не пристегнулись».

Тем временем «Белоруснефть» сказала о ситуации с топливом на АЗС после слов Лукашенко.