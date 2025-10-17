«Белоруснефть» сказала о ситуации с топливом на АЗС после слов Лукашенко

В «Белоруснефти» сказали о ситуации на АЗС с топливом.
Так, в компании заявили, что топливо на автозаправочные станции Беларуси поставляется бесперебойно в штатном режиме. И подчеркнули, что «топлива хватит всем», ответив фактами на попытки деструктивных ресурсов поспекулировать темой.
Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про жалобы белорусов на большие очереди на АЗС из-за кофе. После этого МВД отреагировало на ситуацию с очередями на АЗС, сообщив, что по всей стране созданы рейдовые группы.
— Поручение президента касается исключительно вопросов водительской культуры и дисциплины, поддержанием которой уже занялись уполномоченные органы, — отметили в компании.
И мы писали, что в Беларуси НПЗ уже перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.
