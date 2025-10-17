В Новосибирске опубликованы подробности гибели двух 11-летних мальчиков в водоёме

Трагедия произошла вечером 16 октября. По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, в водоёме на Домом культуры В. П. Чкалова в Дзержинском районе утонули два 11-летних мальчика. Возбуждено уголовное дело по факту «Причинение смерти по неосторожности».
При осмотре тел мальчиков видимых телесных повреждений не обнаружено. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, принимаются меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшей трагедии.