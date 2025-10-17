В Новосибирске опубликованы подробности гибели двух 11-летних мальчиков в водоёме

Трагедия произошла вечером 16 октября. По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, в водоёме на Домом культуры В. П. Чкалова в Дзержинском районе утонули два 11-летних мальчика. Возбуждено уголовное дело по факту «Причинение смерти по неосторожности».