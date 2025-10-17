Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что поставки ракет Tomahawk Украине Россия расценит как враждебный шаг, который значительно повышает риски для мировой безопасности.
Он отметил, что уже фиксируются попытки ряда западных стран спровоцировать дезинтеграционные процессы в СНГ. По словам Нарышкина, глобальная «партия войны» в Европе не заинтересована в установлении прочного и справедливого мира на континенте.
Глава СВР подчеркнул, что Москва сейчас разрабатывает планы взаимовыгодного сотрудничества с Афганистаном. Он добавил, что Россия выступает за независимость этой страны и отсутствие на ее территории военных баз.
Нарышкин также заявил, что внешнеполитические инициативы России направлены на укрепление стабильности в регионе и противодействие попыткам внешнего давления, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным изменил свою позицию по поводу поставок Украине ракет Tomahawk.
Политолог Гарланд Никсон объяснил, что встреча Путина и Трампа в Венгрии продемонстрирует, что Россия не относится враждебно к Североатлантическому альянсу.