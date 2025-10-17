Продажи дачных строений в Новосибирске выросли на 14%

По данным аналитиков Авито, в Новосибирске в III квартале 2025 года продажи готовых строений и срубов для дачных участков выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшая доля продаж пришлась на бытовки (25%), бани (22%) и дома (16%). Наибольший рост продаж продемонстрировали веранды и террасы (+59%) и теплицы (+43%).
Продажи готовых домов выросли на 41% при средней цене постройки в 425 000 рублей. Бытовки, часто используемые на стройках, продаются в среднем по 110 000 рублей. Продажи хозблоков выросли на 27% при средней стоимости в 40 000 рублей.
Продажи готовых бань выросли на 20%, а средняя цена составила 260 000 рублей. Готовые беседки стали покупать на 7% чаще при средней стоимости в 90 000 рублей. Веранды и террасы стали заказывать на 59% чаще при средней стоимости строительства в 35 000 рублей.
Готовые гаражи на Авито стали заказывать чаще на 22% при средней стоимости в 50 000 рублей. Продажи навесов выросли на 12%, а средняя стоимость составила 30 000 рублей. Теплицы стали покупать чаще на 43% за год, а средняя цена составила 20 000 рублей.