Продажи дачных строений в Новосибирске выросли на 14%

Готовые гаражи на Авито стали заказывать чаще на 22% при средней стоимости в 50 000 рублей. Продажи навесов выросли на 12%, а средняя стоимость составила 30 000 рублей. Теплицы стали покупать чаще на 43% за год, а средняя цена составила 20 000 рублей.