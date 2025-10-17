Жители Чунского района пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

IrkutskMedia, 17 октября. В социальных сетях появилась информация, что жители Чунского района Приангарья жалуются на отсутствие в домах отопления и горячей воды. Следком организовал проведение проверки по ст. 238 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что 15 октября прокуратурой по обращению местного жителя руководителю теплоснабжающей организации объявлено предостережение о необходимости обеспечения температурного режима в соответствии с нормативными значениями. Также прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки.