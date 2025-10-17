Жители Чунского района пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

IrkutskMedia, 17 октября. В социальных сетях появилась информация, что жители Чунского района Приангарья жалуются на отсутствие в домах отопления и горячей воды. Следком организовал проведение проверки по ст. 238 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.