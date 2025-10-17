Хулиган отстреливает белок в центре города в Приморье

Местные жители утверждают, что некий гражданин стреляет из неустановленного оружия по белкам, ранения оказываются для животных смертельными. Этого же стрелка подозревают в отстреле кошек и собак.
Горожане надеются, что удастся установить личность живодёра и привлечь его к ответственности.
Тем временем прокуратура Приморского края информирует о завершении расследования уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Спасска-Дальнего, который в марте 2025 года пальнул из ружья по лебедю-кликуну, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Так как эта птица внесена в Красную Книгу, уголовное дело возбудили по статье не о жестоком обращении с животным, не о хулиганстве с применением оружия, а о незаконной охоте на виды, охота на которых полностью запрещена (п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Незадачливому охотнику грозит до двух лет лишения свободы.
Охота на белку в Приморском крае разрешена, однако промысел допускается только в охотничьих угодьях, но никак не в черте города, у охотника должен быть охотничий билет и лицензия на оружие.