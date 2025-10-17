Хулиган отстреливает белок в центре города в Приморье

Так как эта птица внесена в Красную Книгу, уголовное дело возбудили по статье не о жестоком обращении с животным, не о хулиганстве с применением оружия, а о незаконной охоте на виды, охота на которых полностью запрещена (п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Незадачливому охотнику грозит до двух лет лишения свободы.