Суд приговорил 15 участников нацбатальона «Айдар»* к срокам от 15 до 21 года

Дело 18 бойцов «Айдара»* стало одним из самых масштабных в Южном окружном военном суде и первым, поступившим в Ростов-на-Дону в отношении этого террористического формирования. Приговор был вынесен 15 фигурантам, а материалы по оставшимся трём участникам выделены в отдельное производство. Суд признал всех подсудимых виновными и назначил им наказание в виде длительных сроков лишения свободы — от 15 до 21 года.