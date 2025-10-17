На омской границе с Казахстаном насмерть отравили опасного вредителя

«В трех партиях гранатов общим весом более 6 тонн обнаружен карантинный вредитель — червец Комстока, что подтверждено результатами экспертизы. Собственником груза было принято решение о карантинном фитосанитарном обеззараживании. Прямо на границе была проведена фумигация зараженных гранатов. При повторном лабораторном исследовании партий фруктов карантинных объектов не выявлено», — сообщает телеграм-канал «Управление Россельхознадзора по Омской области».