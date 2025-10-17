На омской границе с Казахстаном насмерть отравили опасного вредителя

В начале октября 2025 года, при проведении контроля партии гранат, поступившей из Республики Узбекистан, специалисты Россельхознадзора выявили заражение карантинным объектом — червецом Комстока. Опасного вредителя ликвидировали прямо на границе.
«В трех партиях гранатов общим весом более 6 тонн обнаружен карантинный вредитель — червец Комстока, что подтверждено результатами экспертизы. Собственником груза было принято решение о карантинном фитосанитарном обеззараживании. Прямо на границе была проведена фумигация зараженных гранатов. При повторном лабораторном исследовании партий фруктов карантинных объектов не выявлено», — сообщает телеграм-канал «Управление Россельхознадзора по Омской области».
Всего за 10 месяцев 2025 года Управлением Россельхознадзора по Омской области выявлено более 100 случаев заражения карантинными вредными организмами растительной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, отметили в ведомстве.