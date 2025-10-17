ВЦИОМ: 78,6% россиян доверяют Владимиру Путину

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 78,6 процента россиян. Такими данными поделились, проведя исследование, в Аналитическом центре ВЦИОМ. Данные представлены на официальном сайте.
Отвечая на прямой вопрос о доверии российскому лидеру, положительный ответ дали 78,6 процента участников социологического исследования. Кроме того, 59,2 процента россиян заявили, что доверяют премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Вместе с тем, рейтинг одобрения Владимира Путина на данный момент он составляет 74,8 процента. Кроме того, 50,3 процента участников опроса положительно оценили работу премьер-министра. А работу правительства одобряют 47 процентов россиян.
Исследование проводилось в форме телефонного опроса. В нем приняли участие 1600 абонентов из всех регионов России.
Ранее аналитический центр ВЦИОМ опубликовал данные опроса, посвященного Дню России, которые раскрывают, как россияне видят свою страну и ее место в мире.