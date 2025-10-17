В пермском аэропорту задержаны рейсы в Санкт-Петербург, Сургут и Нарьян-Мар

В аэропорту Большое Савино 17 октября зафиксированы задержки нескольких авиарейсов. По данным онлайн-табло, изменения в расписании коснулись вылетов в три города: Санкт-Петербург, Сургут и Нарьян-Мар.
Рейс в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 6.00 утра, перенесен на 12.35. Самолет в Нарьян-Мар задержали с 8.15 до 12.00. Наименьшая задержка — у рейса в Сургут: вместо запланированного времени вылета в 12.50, он отправится в 13.45.
Кроме того, сегодня изменилось время прибытия двух рейсов в Пермь. Самолет из Уфы, который ожидался в 7.45, прилетит только в 11.45. Рейс из Сургута прибудет в 13.01, хотя по расписанию должен был приземлиться в 12.00.
Ранее «КП-пермь» писала, что в Пермском крае 17 октября вводили режим беспилотной опасности. Он действовал почти 3 часа: его ввели в 6.22, а сняли в 9.19.