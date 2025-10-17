На Земле сняты риски магнитных бурь

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Риски магнитных бурь на Земле из-за повышенной вспышечной активности в настоящее время полностью сняты. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«В настоящее время как нулевые оцениваются дальнейшие риски для магнитосферы Земли вследствие роста вспышечной активности. Крупные группы пятен сегодня утром окончательно ушли из центральных областей Солнца и находятся в данный момент на краю видимого диска, откуда их дальнейшее воздействие на магнитосферу Земли невозможно», — говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что резкое усиление активности Солнца началось 12 октября. За это время на Солнце произошло 87 вспышек, в том числе 16 вспышек класса М, а интегральный индекс вспышечной активности достигал 8-го из 10-ти уровней. «В настоящий момент максимум всплеска пройден, и регистрируется деградация центров вспышечной активности, связанная с истощением в них запасов свободной энергии. Активность Солнца останется на повышенном уровне еще 2−3 суток, до конца недели, но это уже не окажет влияния на планету», — говорится в сообщении.