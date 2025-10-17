На Земле сняты риски магнитных бурь

Специалисты напомнили, что резкое усиление активности Солнца началось 12 октября. За это время на Солнце произошло 87 вспышек, в том числе 16 вспышек класса М, а интегральный индекс вспышечной активности достигал 8-го из 10-ти уровней. «В настоящий момент максимум всплеска пройден, и регистрируется деградация центров вспышечной активности, связанная с истощением в них запасов свободной энергии. Активность Солнца останется на повышенном уровне еще 2−3 суток, до конца недели, но это уже не окажет влияния на планету», — говорится в сообщении.