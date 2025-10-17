Житель Хабаровска получил условный срок за незаконный оборот осетровой икры

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу о незаконном обороте ценных водных биоресурсов. 45-летний местный житель признан виновным в приобретении, перевозке и хранении осетровой икры и частей осетровых рыб. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Суд установил, что в октябре 2024 года мужчина приобрел в Ульчском районе более 150 килограммов икры осетровых рыб и 30 килограммов частей этих рыб. Вся продукция была перевезена в Хабаровск, где злоумышленник планировал ее реализовать.
Изъятие незаконно хранившейся продукции произвели сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Они обнаружили рыбу и икру в прицепе-рефрижераторе на одной из городских стоянок.
Суд приговорил мужчину к двум годам и семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Оба автомобиля, использовавшиеся для перевозки и хранения ценных биоресурсов, конфискованы в доход государства.