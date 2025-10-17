Житель Хабаровска получил условный срок за незаконный оборот осетровой икры

Суд установил, что в октябре 2024 года мужчина приобрел в Ульчском районе более 150 килограммов икры осетровых рыб и 30 килограммов частей этих рыб. Вся продукция была перевезена в Хабаровск, где злоумышленник планировал ее реализовать.