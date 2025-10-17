«Внимание — пешеход!»: В Братске стартует неделя повышенной безопасности

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов — одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, в большинстве случаев заканчиваются трагически.
В эти дни на территории Братска и Братского района пройдет профилактическое мероприятие, в рамках которого госавтоинспекторы уделят особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте и невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с призывом проявлять максимальную внимательность на дороге и строго соблюдать скоростной режим при любых условиях.
Пешеходам напоминают о необходимости использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными в тёмное время суток. Кроме того, в местах, где отсутствуют пешеходные переходы, следует переходить дорогу только на прямых участках, где хорошо просматривается проезжая часть в обе стороны, предварительно убедившись в безопасности. Двигаться пешеходам рекомендуется по обочине или краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.