«Внимание — пешеход!»: В Братске стартует неделя повышенной безопасности

Пешеходам напоминают о необходимости использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными в тёмное время суток. Кроме того, в местах, где отсутствуют пешеходные переходы, следует переходить дорогу только на прямых участках, где хорошо просматривается проезжая часть в обе стороны, предварительно убедившись в безопасности. Двигаться пешеходам рекомендуется по обочине или краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.